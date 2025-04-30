Пике об играх с «Интером» в 2010-м: «Барса» поехала в Милан на автобусе из-за извержения вулкана и проиграла 1:3, хотя Милито забил из явного офсайда. Во 2-м матче отменили чистый гол Кркича»
Жерар Пике вспомнил игру против «Интера» в Милане в 2010 году.
«Нерадзурри» выиграли первый полуфинальный матч Лиги чемпионов со счетом 3:1, а на «Камп Ноу» уступили 0:1 и прошли дальше.
«Это были очень сложные игры. Мы поехали в Милан на автобусе из-за извержения вулкана в Исландии и проиграли 1:3, хотя Милито забил из явного офсайда.
Во втором матче мы отдали все силы. Я забил, потом чистый, по моему мнению, гол Кркича отменили – а он позволил бы нам пройти дальше.
Мы бы хотели выйти в финал, но это оказалось невозможно», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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