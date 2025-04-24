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  • Радимов о Кокорине: «Я был в восторге от него – он мог валять дурака в «Зените-2», но после матчей объяснял пацанам, как надо сыграть в эпизоде. Обожаю Кокору, абсолютно нормальный парень»
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Радимов о Кокорине: «Я был в восторге от него – он мог валять дурака в «Зените-2», но после матчей объяснял пацанам, как надо сыграть в эпизоде. Обожаю Кокору, абсолютно нормальный парень»

Владислав Радимов был в восторге от работы с Александром Кокориным.

– Мне Саша Кокорин сказал, что его любимый тренер – это Радимов Владислав Николаевич. Как так вышло?

– Я Кокору тоже обожаю, два раза он у меня в «Зените-2» тренировался. Первый раз – после их с Мамаевым «фейерверка» в Монако, а второй – когда он вышел из тюрьмы.

– Чувствуется, что у вас какие-то дружеские отношения установились. Может, ему именно такой тренер и нужен был – тренер-друг?

– Начнем с того, что нас с ним путают чисто внешне: молодой я очень сильно на него похож. И главное, что Саня – абсолютно нормальный парень. Когда его отправили в «Зенит-2», сразу ему сказал: «Сань, делай что хочешь, я не буду следить за тобой. Но просто пойми одну вещь: здесь молодая команда, и ты был сам такого же возраста». И он ответил: «Николаич, никаких вопросов не будет».

Он мог прийти и валять здесь дурака, но он садился после матчей вместе с пацанами и объяснял, как надо было сыграть в том или ином эпизоде. Я был в восторге от него, – сказал экс-тренер «Зенита-2» Радимов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт. Подкаст»
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