«Себальос, сдохни!» скандировали фанаты «Хетафе» во время матча с «Реалом». Судья останавливал игру, после объявления по стадиону встречу возобновили

Фанаты «Хетафе» желали смерти футболисту «Реала» Дани Себальосу.

Клуб из пригорода Мадрида дома уступил «Реалу » в 33-м туре Ла Лиги (0:1).

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, фанаты «Хетафе » в ходе встречи скандировали «Себальос , сдохни!» в адрес полузащитника «Реала».

Судья Хосе Мария Санчес Мартинес приостанавливал встречу. После объявления по стадиону игра была возобновлена.

Фанаты «Сосьедада» скандировали «Асенсио, сдохни» на матче с «Реалом». Винисиус сообщил о кричалках судье

Фанаты «Алавеса» скандировали «Асенсио, сдохни» на матче с «Мадридом», игру прерывали. На стадионе развесили плакаты «Реал» – защитники агрессоров»