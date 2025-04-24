«Себальос, сдохни!» скандировали фанаты «Хетафе» во время матча с «Реалом». Судья останавливал игру, после объявления по стадиону встречу возобновили
Фанаты «Хетафе» желали смерти футболисту «Реала» Дани Себальосу.
Клуб из пригорода Мадрида дома уступил «Реалу» в 33-м туре Ла Лиги (0:1).
Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, фанаты «Хетафе» в ходе встречи скандировали «Себальос, сдохни!» в адрес полузащитника «Реала».
Судья Хосе Мария Санчес Мартинес приостанавливал встречу. После объявления по стадиону игра была возобновлена.
Фанаты «Сосьедада» скандировали «Асенсио, сдохни» на матче с «Реалом». Винисиус сообщил о кричалках судье
Фанаты «Алавеса» скандировали «Асенсио, сдохни» на матче с «Мадридом», игру прерывали. На стадионе развесили плакаты «Реал» – защитники агрессоров»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Марио Кортеганы
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