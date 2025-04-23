Пеп о 2:1 с «Астон Виллой»: «Мы не привыкли побеждать на последних минутах – это свойственно «Ливерпулю». Сезон неудачный, неважно, выйдет ли «Ман Сити» в финал Кубка и в ЛЧ»

Пеп Гвардиола высказался после победы над «Астон Виллой» (2:1).

«Мы не привыкли к такому! Победы на последних минутах свойственны «Ливерпулю». Мы к этому не привыкли, поэтому я действительно счастлив. Остались последние 4 матча [в АПЛ], мы знаем, что боремся за [попадание в] Лигу чемпионов с такими соперниками, как «Астон Вилла », которая является одной из лучших команд Европы.

Мы играли очень хорошо. Мы были агрессивны в единоборствах, и четыре наших защитника сыграли невероятно. Я действительно доволен.

Футбол – это эмоции. Последние две игры были очень сложными, и мы очень довольны. Я был счастлив. Должен признать это! Мы старались не проиграть, потому что 1:1 это – неплохой результат, но Жереми Доку здорово сыграл. Команда много боролась. Мы сыграли действительно хорошо. Это фантастическая команда.

Сезон был неудачным. Неважно, выйдем ли мы в финал [Кубка Англии] и попадем ли в Лигу чемпионов. Чувствовать себя хорошо заставляет АПЛ . Иногда случаются неудачные сезоны. «Ливерпуль » станет чемпионом, а команды показывают выдающийся уровень», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

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