«МЮ» – последний клуб без поражений в еврокубках. У команды Аморима 7 побед и 5 ничьих в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» остался единственным клубом без поражений в еврокубках.

Команда Рубена Аморима вырвала победу в ответном матче с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы – 5:4. У нее теперь семь побед и пять ничьих в текущем розыгрыше.

«Челси » тоже шел без поражений в основном турнире Лиги конференций, но в четверг уступил «Легии» (1:2), хоть и прошел дальше по сумме матчей.

Таким образом, только «МЮ » не проигрывал в еврокубках в этом сезоне.