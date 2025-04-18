«МЮ» – последний клуб без поражений в еврокубках. У команды Аморима 7 побед и 5 ничьих в ЛЕ
«Манчестер Юнайтед» остался единственным клубом без поражений в еврокубках.
Команда Рубена Аморима вырвала победу в ответном матче с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы – 5:4. У нее теперь семь побед и пять ничьих в текущем розыгрыше.
«Челси» тоже шел без поражений в основном турнире Лиги конференций, но в четверг уступил «Легии» (1:2), хоть и прошел дальше по сумме матчей.
Таким образом, только «МЮ» не проигрывал в еврокубках в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости