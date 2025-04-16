Фанаты «Арсенала» называли «Барселону» «дерьмом» перед игрой с «Реалом». У клуба 6 поражений в 9 матчах с каталонцами в ЛЧ
Фанаты «Арсенала» оскорбляли «Барселону» перед матчем с «Реалом».
Сегодня команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «канониры» победили со счетом 3:0.
Перед матчем болельщики «Арсенала», приехавшие на матч в Мадрид, скандировали оскорбительные кричалки о «Барселоне», называя каталонский клуб «дерьмом».
Отметим, что «Арсенал» выиграл лишь 1 из 9 матчей против «Барселоны» в Лиге чемпионов – первую игру 1/8 финала сезона-2010/11 (2:1), победный гол в которой забил Андрей Аршавин. В 6 матчах победу одерживали каталонцы, еще две игры завершились вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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