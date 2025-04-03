«Фенербахче» заявил, что Бурук провоцировал Моуринью: «А когда Жозе дотронулся до его носа, Окан рухнул, как будто его застрелили. Такое поведение характерно для него»

В «Фенербахче» заявили, что тренер «Галатасарая» провоцировал Жозе Моуринью.

«Фенербахче» вылетел из Кубка Турции, проиграв «Галатасараю» на своем поле в 1/4 финала (1:2). После финального свистка Моуринью схватил за нос Окана Бурука – тот упал, схватившись за лицо.

«Это наше объяснение относительно инцидента с Оканом Буруком, который вчера после матча под предлогом рукопожатия с арбитрами подошел к нашему тренеру Жозе Моуринью , который общался с судьями, спровоцировал нашего тренера жестами и риторикой и осмелился сделать неуважительный жест рукой.

После того, как наш тренер на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, упомянутый человек картинно рухнул на землю. Неуважительные слова и действия этого человека, который профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили, вдобавок к его спланированным и чрезмерным провокациям, зафиксированы на видео.

Всем понятна бессмысленность действий человека, который упал на землю и корчился в течение нескольких секунд из-за того, что к его носу прикоснулись. Очевидно, что человек, который падал на землю, будучи футболистом, решил продолжать это делать и во время тренерской карьеры, и такое поведение характерно для него.

Очевидно, что оценка отвратительных провокаций и того, что произошло после них, не должна быть однобокой, а должна основываться на причинно-следственной связи», – говорится в заявлении «Фенербахче ».

«Это атака на турецкий футбол, не только на Бурука. Таков Моуринью. Где в мире он может сделать такое?» Вице-президент «Галатасарая» о Жозе, схватившем тренера соперника за нос

Тренер «Галатасарая» Бурук о Моуринью, схватившем его за нос: «Это было не очень красиво. Мы ожидаем, что тренеры будут вести себя более подходящим образом»