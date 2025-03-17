Радимов о втором голе «Спартака»: «Это офсайд по тому, что мы видим. На матче было 16 камер – если вы не покажете ни одного ракурса, это ошибка, и это надо признать»

Владислав Радимов заявил, что второй гол «Спартака» «Зениту» забит из офсайда.

«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ.

Второй гол москвичей забил полузащитник Кристофер Мартинс на 90-й минуте. Главный арбитр Сергей Иванов засчитал взятие ворот, предварительно обсудив эпизод с ассистентами на ВАР на предмет возможного офсайда.

«Сегодня встретил одного судью в Москве. Он сказал, что на матче было 16 камер. Если с 16 камер вы нам не покажете ни одного ракурса, то это ошибка, и это надо признать. Либо докажите обратное.

Мне кажется, настал тот момент, когда Мажич (руководитель департамента судейства РФС – Спортс’‘) должен дать команду и все показать. Если нет, то РПЛ должна принять решение.

Условный Александр Алаев должен прийти и сказать: «Ребята, разъясните всему народу, что произошло».

По тому, что мы видим, это офсайд», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов .

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил , что клуб обратится в ЭСК РФС. Одна из причин – второй гол Мартинса.

Ранее бывший судья Сергей Лапочкин выразил мнение , что полузащитник «Спартака» забил из офсайда: «Кажется, что он был впереди защитника».