У «Боруссии» при Коваче 4 поражения в 6 матчах Бундеслиги. Команда идет 11-й в таблице

«Боруссия» проиграла больше половины матчей при Нико Коваче в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг » дома обыграл «Дортмунд» (2:0) в 26-м туре чемпионата Германии.

Хорватский тренер в феврале занял пост главного тренера, который в январе покинул Нури Шахин.

С тех пор команда провела 6 матчей в Бундеслиге, потерпела четыре поражения и одержала две победы.

В таблице «Боруссия» занимает 11-е место, имея 35 очков. До лидирующей «Баварии» – 27 баллов, до топ-4 и зоны Лиги чемпионов – 7 очков, но у идущего 4-м «Айнтрахта» есть игра в запасе.

В 10 матчах при Коваче во всех турнирах «Боруссия » выиграла 4 раза, потерпела 4 поражения и дважды сыграла вничью. Клуб пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной».