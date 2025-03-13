Агент Сафонов: «Надо избавляться от заборов и загонов на трибунах. Агрессивные фанаты в России сейчас вообще на футбол не ходят»

Алексей Сафонов предложил убрать загоны со стадионов для фанатов гостевых команд.

«Надо избавляться от заборов и загонов на трибунах наших стадионов. Все цивилизованные и нормальные люди. Все зависит от культуры боления, интеллекта.

В той же Англии когда-то были драки, фанаты выбегали на поле. Потом навели порядок. Сейчас там даже спиртное на стадионе продается. Просто надо этим заниматься.

Агрессивные фанаты в России сейчас вообще на футбол не ходят. Да и сейчас уже давно все цивилизованно. Если вспомнить, какие раньше были драки фанатов «Локомотива» и «Торпедо» или ЦСКА со «Спартаком», то сейчас такого нет. Например, на матчах «Барселоны» и «Реала» люди вместе сидят, и все нормально», — сказал футбольный агент.