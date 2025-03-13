Асенсио – 1-й после Вейналдума игрок АПЛ с дублем после выхода на замену в плей-офф ЛЧ

Марко Асенсио забил два гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).

Хавбек «Астон Виллы » стал первым за последние 6 лет игроком клуба АПЛ, сделавшим дубль после выхода на замену в игре плей-офф турнира.

В сезоне-2018/2019 полузащитник «Ливерпуля » Джорджиньо Вейналдум забил два гола «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ (4:0).