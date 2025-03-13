Асенсио – 1-й после Вейналдума игрок АПЛ с дублем после выхода на замену в плей-офф ЛЧ
Марко Асенсио забил два гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).
Хавбек «Астон Виллы» стал первым за последние 6 лет игроком клуба АПЛ, сделавшим дубль после выхода на замену в игре плей-офф турнира.
В сезоне-2018/2019 полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум забил два гола «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ (4:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости