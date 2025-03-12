Боссы «Барселоны» предпочли бы сыграть с «Боруссией», а не «Лиллем». Игрокам и тренерам все равно – они верят, что могут победить и проиграть кому угодно
Команда Ханси Флика дважды обыграла «Бенфику» (1:0, 3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и на следующей стадии встретится либо с дортмундцами, либо с «Лиллем».
Diario Sport сообщает, что игрокам и тренерам в целом все равно, с кем играть. В раздевалке считают, что способны победить кого угодно – как и проиграть кому угодно.
В руководстве же есть те, кто был бы больше рад матчам против «Боруссии». Во-первых, это более громкое имя в футболе, поэтому противостояние не будет выглядеть формальностью, а это поможет игрокам сосредоточиться на нем в полной мере. В случае с «Лиллем» возможна некоторая расслабленность, полагают в администрации, к тому же все давление ляжет на «Барселону», а не ее соперника.
Во-вторых, боссы полагают, что более открытый стиль «Боруссии» больше подходит «блаугране».
«Барселона» сыграет с «Лиллем» или дортмундцами в апреле.
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