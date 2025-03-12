«Арсенал» не уволит Артету. Микеля считают ключевым элементом проекта

Микель Артета продолжит работу главным тренером «Арсенала».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в «Арсенале» «все под контролем», а главному тренеру увольнение не грозит. Испанца считают ключевой частью проекта.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла один Кубок Англии и два Суперкубка Англии. В текущем чемпионате «канониры» идут на 2-м месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков при игре в запасе.

Кин не верит в титул «Арсенала» в новом сезоне: «Нет. С чего вы взяли, что Артета может сделать следующий шаг? «Сити» будет силен, «Ливерпуль» тоже»