Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий опроверг наличие неприязни к азербайджанским игрокам: «Никакой антипатии нет. Отправка футболистов в дубль связана с их уровнем»
«Сабах» во главе с российским тренером уступил «Шамахы» (0:1) в 26-м туре чемпионата страны и занимает 5-е место в таблице.
– Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее «указали на дверь» капитану Эльвину Джамалову. В чем причина антипатии к местным игрокам?
– Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла Алиева подтверждают это.
То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят.
– Вы теряете очки в матчах с командами, которые идут ниже «Сабаха» в турнирной таблице. Вы не можете настроить команду или же проблема в футболистах?
– Это не связано с концентрацией. Команды, которые идут в нижней части таблицы, плотно играют в обороне. Я не могу жаловаться на ребят, – сказал Березуцкий.
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