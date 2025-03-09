Документы по новому контракту Киммиха с «Баварией» готовы. Соглашение рассчитано до 2029-го

«Бавария» и Йозуа Киммих близки к заключению нового соглашения.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , все документы по новому контракту 30-летнего полузащитника готовы к подписанию.

Киммих продлит контракт с «Баварией» до 2029 года.

Футболист выступает за мюнхенский клуб с 2015 года. В составе «Баварии» Киммих 8 раз становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.