Талиска об «Аль-Насре» Роналду: «Вы знаете, где ошибка, просто боитесь об этом сказать, лол. С Дураном хотят сделать то же, что и со мной, чтобы это принесло пользу другим»
Талиска заявил, что в «Аль-Насре» есть «ошибка, о которой боятся говорить».
Бывший игрок «Аль-Насра», выступающий за «Фенербахче», пришел в комментарии к фанатскому аккаунту в X, где раскритиковали игру новичка клуба Джона Дурана.
«Он отличный игрок и многое сделает для этого клуба. Проблема в том, что вы всегда ищете виновного в поражениях, но не видите, где кроется настоящая ошибка. Хватит вести себя так все время. Вы знаете, где кроется ошибка, вы просто боитесь об этом сказать, лол.
Кроме того, вы хотите сделать с Дураном то, что сделали со мной, чтобы это принесло пользу другим», – написал Талиска в комментариях.
Бразилец не указал, что считает проблемой в «Аль-Насре», который тренирует Стефано Пиоли и где выступает Криштиану Роналду.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Талиски в X
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