Талиска об «Аль-Насре» Роналду: «Вы знаете, где ошибка, просто боитесь об этом сказать, лол. С Дураном хотят сделать то же, что и со мной, чтобы это принесло пользу другим»

Талиска заявил, что в «Аль-Насре» есть «ошибка, о которой боятся говорить».

Бывший игрок «Аль-Насра », выступающий за «Фенербахче », пришел в комментарии к фанатскому аккаунту в X, где раскритиковали игру новичка клуба Джона Дурана .

«Он отличный игрок и многое сделает для этого клуба. Проблема в том, что вы всегда ищете виновного в поражениях, но не видите, где кроется настоящая ошибка. Хватит вести себя так все время. Вы знаете, где кроется ошибка, вы просто боитесь об этом сказать, лол.

Кроме того, вы хотите сделать с Дураном то, что сделали со мной, чтобы это принесло пользу другим», – написал Талиска в комментариях.

Бразилец не указал, что считает проблемой в «Аль-Насре», который тренирует Стефано Пиоли и где выступает Криштиану Роналду .