Тоуни сделал хет-трик и делит 2-е место с Бензема в гонке бомбардиров лиги Саудовской Аравии. До Роналду – 1 гол

Айвен Тоуни сделал хет-трик и делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Ахли » отличился в матче с «Аль-Хилалем » (3:2), забив 16-й гол в чемпионате.

Столько же мячей на счету нападающего «Аль-Иттихада » Карима Бензема и Маркоса Леонардо из «Аль-Хилаля».

Лидирует в списке с 17 голами форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду.