Тоуни сделал хет-трик и делит 2-е место с Бензема в гонке бомбардиров лиги Саудовской Аравии. До Роналду – 1 гол
Айвен Тоуни сделал хет-трик и делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги Саудовской Аравии.
Форвард «Аль-Ахли» отличился в матче с «Аль-Хилалем» (3:2), забив 16-й гол в чемпионате.
Столько же мячей на счету нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема и Маркоса Леонардо из «Аль-Хилаля».
Лидирует в списке с 17 голами форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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