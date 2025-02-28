Файзуллаев о детстве: «Мы играли в большой яме. Папа специально делал ворота маленькими, чтобы невозможно было забить. Но мы иногда забивали»
Аббосбек Файзуллаев рассказал, как он играл в футбол в Узбекистане в детстве.
Вингер родился в Сырдарьинской области. Первым клубом в карьере футболиста был ташкентский «Пахтакор».
«Мое детство прошло очень интересно. Рядом с моим домом была большая яма. Мы там играли после садика, после школы.
Мой папа тоже с нами играл. Он на воротах стоял. Он ворота специально всегда делал маленькими, чтобы невозможно было забить. Но мы иногда забивали.
Самое ценное для меня воспоминание – это футбол», – сказал 21-летний полузащитник в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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