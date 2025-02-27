«Пари НН» принимает «Акрон». Нижегородцы, ждем всех на домашнем матче!
«Пари НН» сыграет с «Акроном» в 19-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 1 марта, в 14:00 на стадионе «Нижний Новгород».
«Пари НН» по итогам первого круга расположился на 12-м месте в турнирной таблице, обладая 16-ю очками. «Акрон» же идет на 9-м месте, набрав 22 очка.
Игра будет посвящена народному творчеству в рамках культурной концепции «Твори и побеждай». В честь Масленицы перед матчем будет раздача блинов и чая, а также у клуба запускается Lounge Pub на секторе А. Приходите поддержать «Пари НН» на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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