Бент об Эдегоре: «Он не был хорош после травмы, в матче с «Вест Хэмом» он был ужасен. Слишком много финтов и коротких пасов – просто бей!»

Даррен Бент раскритиковал игру Мартина Эдегора в последних матчах.

«В матче с «Вест Хэмом » он был ужасен. Он не играет хорошо с тех пор, как восстановился после травмы. У него был недолгий период, когда казалось, что он может вернуться, но в этом сезоне он забил два гола в Премьер-лиге, три в общей сложности.

Он был недостаточно хорош. Не поймите меня неправильно, он замечательный футболист, но он делает слишком много финтов и этих эффектных коротких пасов – просто бей!» – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии в интервью talkSPORT.