Акинфеев об уходе костяка ЦСКА: «Полгода мы держались на плаву. Обыграли «Реал» дважды. С 2019-го меняем составы – ничего не происходит»
В 2016 году московская команда обыграла «Рубин» (1:0) в заключительном туре Премьер-лиги и завоевала золотые медали.
«Третье [чемпионство] при Леониде Викторовиче [Слуцком]. Поэтому уже начали как-то относиться спокойно. Хотя сейчас, клянусь, если б я вернулся в ту раздевалку, у меня другие были бы эмоции – зная, что следующие шесть лет у тебя будут такие (усмехается), я был бы готов все отдать и вернуться хотя бы на 20 минут туда», – признался вратарь в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
Акинфеев также высказался об уходе Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, завершивших свои игровые карьеры, и других опытных футболистов.
«Все те люди, которые прославляли ЦСКА, – они в один момент ушли, вся команда практически, в том числе и братья [Березуцкие].
Полгода мы еще продержались наплаву. Обыграли мадридский «Реал» два раза. С 2019 года до сих пор мы меняем составы, меняем игроков… Ничего не происходит пока», – поделился мыслями капитан московского клуба.
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