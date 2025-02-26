Энрике о матче с «Бриошеном» из 4-й лиги в Кубке Франции: «ПСЖ» нужно подготовиться, видим, как аутсайдеры побеждают. Расслабляться нельзя»

Тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от встречи с «Бриошеном».

Лидер Лиги 1 сыграет с командой из 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции, начало в 23:10 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» , прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Предматчевая студия с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:30.

«Нам нужно подготовиться, мы часто видим, как аутсайдеры побеждают. Выиграть можно и с минимальным количеством атак.

Если вы посмотрите матчи с «Эспали» и «Ле-Маном», то увидите, что нам пришлось напрягаться, особенно с «Эспали», так что расслабляться нельзя. Завтра мы будем страдать», – заявил испанский тренер.

«ПСЖ» по пути к четвертьфиналу прошел «Ланс» (2:1 по пенальти, два решающих сэйва сделал Матвей Сафонов), «Эспали» (4:2) и «Ле-Ман» (2:0). В прошлом раунде Матвей отметился эффектным сэйвом в концовке и помог команде сохранить сухую победу над «Ле-Маном».