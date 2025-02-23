Индзаги про 1:0 с «Дженоа»: «Я очень рад и сказал бы то же самое, даже если бы «Интер» не выиграл. В Серии А не бывает простых матчей»
«Интер» победил со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 78-й минуте.
«Мы должны поздравить «Дженоа» и Виейра, потому что они провели очень хорошую игру. Я не был удивлен, потому что наблюдал за ними в этом сезоне.
Я также хочу поздравить своих ребят, это был 37-й матч в сезоне, а те, кто выступал за сборные, играли еще больше. Они проявили большую решимость – каждую неделю в Серии А мы видим, что простых матчей не бывает. Мы позволили «Дженоа» создать только один хороший момент, и [Жозеп] Мартинес сделал отличный сэйв.
Мы также снова попали в каркас ворот, создали много моментов и проверили их вратаря. Я очень рад и сказал бы то же самое, даже если бы мы не выиграли, потому что они действительно приложили все усилия.
Наши болельщики могли видеть, что сегодня у нас были некоторые трудности, но они поддерживали нас. В ближайшие три недели у нас будет много матчей, мы пережили очень болезненное поражение, но мы все работаем с одной целью и надеемся порадовать наших фанатов», – сказал главный тренер «Интера» в интервью Sky Sport Italia.
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