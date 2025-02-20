Оздоев получил разрешение играть за ПАОК в чемпионате Греции. С хавбека сняли бан за стычку с фанатами АЕК

Магомеду Оздоеву разрешили играть в матчах чемпионата Греции.

В начале февраля Оздоев и еще несколько игроков ПАОК получили 10-дневную дисквалификацию после столкновения с фанатами АЕК после игры Кубка Греции в декабре (0:1). Наказание официально подтвердили 3 февраля.

«С Оздоева и других футболистов нашего клуба сняли бан на игры в чемпионате. Магомед сможет сыграть в ближайшем туре греческой лиги. Никакого расследования в его сторону не ведется», – сообщили в пресс-службе ПАОК .