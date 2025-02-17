Тренер ПАОК Луческу после 7:0 с «Ламией»: «12 голов в двух матчах чемпионата не случайны, трансферы помогли нам. Климат внутри команды меняется»

Рэзван Луческу прокомментировал крупную победу над «Ламией» (7:0).

Команды встречались в 23-м туре Суперлиги Греции. Один из голов на счету Федора Чалова – он отличился ударом пяткой на 72-й минуте вскоре после выхода на поле. Полузащитник Иоаннис Константелиас сделал хет-трик, Мбвана Саматта, Андрия Живкович и Шола Шортайр тоже забили по голу. ПАОК одержал самую крупную победу в сезоне-2024/25.

Тренер считает, что психология команды улучшилась.

«Мы должны играть ради себя, ради уверенности в себе, страсти и удовольствия. Мы начинаем работать по-другому, климат [в команде] меняется. Это очень поможет нам в будущем.

Трансферы помогли нам и внесли свой вклад в нашу психологию. То, что мы забили 12 мячей в последних двух матчах чемпионата, не случайно. Это показывает максимальный потенциал и концентрацию футболистов», – заявил Луческу.

В матче приняли участие российские игроки Магомед Оздоев и Федор Чалов. Оздоев вышел в старте и был заменен на 63-й минуте, Чалов появился на замену и отметился ударом пяткой на 72-й минуте.

В следующем матче ПАОК встретится 20 февраля в гостях с ФКСБ в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы, начало в 20:45 по московскому времени.

Какой изящный гол Чалова пяточкой! Через 2 минуты после выхода помог устроить 7:0