573 млн евро требует от Лиги 1 DAZN. Вещатель считает, что лига преувеличила данные о популярности трансляций и плохо борется с пиратством
Стриминговый сервис DAZN, транслирующий восемь из девяти матчей тура чемпионата Франции, подал в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) – руководящий орган двух высших профессиональных лиг страны. Иск был подан 30 января в рамках спора между DAZN и LFP, но известно о нем стало сейчас.
Вещатель считает, что LFP обманула его насчет приобретенного продукта. Сервис считает, что предоставленные лигой цифры о числе подписчиков в предыдущем цикле и суммы доходов далеки от реальности. Лига не согласна с этим, так как данные являются публичными, но DAZN считает слишком значительной разницу между показателями прошлого периода и нынешнего.
Кроме того, DAZN недоволен исполнением обязательств со стороны лиги и клубов, которые обещали предоставить вещателю доступ к игрокам и закулисному контенту. Несмотря на договоренность, обязательства исполняют лишь несколько клубов.
По пункту «обман в отношении товара» DAZN требует от лиги компенсацию в размере 309 миллионов евро.
Также DAZN недоволен тем, как некачественно LFP охраняет эксклюзивность прав сервиса на вещание. Трансляции DAZN часто страдают от пиратства, и вещатель считает, что лига недостаточно эффективно борется с проблемой. Поэтому DAZN требует возмещения ущерба по этому пункту в размере 264 миллионов евро.
Суммарно DAZN требует от LFP 573 миллиона евро компенсации. Дата слушания по делу пока не назначена.
Права на показ Лиги 1 были куплены DAZN и beIN Sports летом 2024 года. Лига получает 500 млн евро за сезон, договор – на пять лет.
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