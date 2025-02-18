Арсен Венгер: «Составы «МЮ» и «Тоттенхэма» стоят более миллиарда фунтов, но обе команды нужно полностью перестраивать. Это будет непросто»
Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Встреча команд в 25-м туре АПЛ завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 1:0. «Шпоры» занимают 12-е место в таблице, «МЮ» идет 15-м.
«Немногие болельщики обеих команд счастливы.
Вы говорите, что это очень важная игра, но я бы сказал, что для таблицы ее значение невелико, потому что команды ни за что не борются. Это важно для гордости и для того, чтобы наладить отношения с болельщиками, потому что [составы] обеих команд стоят более миллиарда фунтов. У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться.
Как «Тоттенхэму», так и «МЮ» необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beINSports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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