Арсен Венгер: «Составы «МЮ» и «Тоттенхэма» стоят более миллиарда фунтов, но обе команды нужно полностью перестраивать. Это будет непросто»

Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Встреча команд в 25-м туре АПЛ завершилась победой «Тоттенхэма » со счетом 1:0. «Шпоры» занимают 12-е место в таблице, «МЮ » идет 15-м.

«Немногие болельщики обеих команд счастливы.

Вы говорите, что это очень важная игра, но я бы сказал, что для таблицы ее значение невелико, потому что команды ни за что не борются. Это важно для гордости и для того, чтобы наладить отношения с болельщиками, потому что [составы] обеих команд стоят более миллиарда фунтов. У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться.

Как «Тоттенхэму», так и «МЮ» необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beINSports.