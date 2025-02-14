Андрей Мостовой про отношения: «Годики идут, не хочу в 50 лет ребенка в первый класс вести. Девушки, скидывайте анкеты – рост, вес, 90-60-90»

Андрей Мостовой рассказал о желании найти себе девушку.

– Первая часть отзыва о тебе от какого-то инкогнито: «Андрей, тебе пора уже жениться, семью завести...»

– Миша Кержаков.

– Как ты это понял?

– Он мне постоянно об этом говорит. Но он говорит, что я уже опоздал на этот поезд, что мне тяжело будет.

– Согласен с этим мнением?

– Да я бы с удовольствием! Девушки, пожалуйста, найдитесь, кто мне понравится. Вся проблема в этом. Что-то с вами (девушками) не так.

Но папа, наоборот, мне говорит: «Не торопись, не надо раньше времени (жениться)». И кстати, многие, кто рано женятся, говорят, что это плохо. До 30 лет вообще не надо рыпаться, у меня еще пара годиков есть.

Такой философский вопрос. Я на распутье стою – демоном побыть или к ангелам залезть. Пока я демон. Но хочется (жениться). А потом думаешь: «Зачем это?»

Да нет, проблема не в этом! Проблема найти человека. Я-то хочу – годики идут. Я не хочу в 50 лет ребенка в первый класс вести. Я хочу быть молодым отцом.

Девушки, скидывайте анкеты – рост, вес, 90-60-90, – сказал вингер «Зенита » в интервью клубному YouTube-каналу.

«Иногда есть чувство несчастья – из-за одиночества». Такого Андрея Мостового вы не знали