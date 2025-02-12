Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграют в перенесенном матче АПЛ.
В декабре 2024 года команды не смогли провести игру из-за неблагоприятных погодных условий.
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем