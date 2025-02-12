Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграют в перенесенном матче АПЛ.

В декабре 2024 года команды не смогли провести игру из-за неблагоприятных погодных условий.

Чемпионат Англии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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