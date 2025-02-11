Футбол начинается с «Искры»: бесплатные детские фестивали стартуют в России

Новый сезон бесплатного детского футбольного фестиваля «Искра 2025» стартует в России уже в апреле. В этом году фестиваль охватит семь федеральных округов, давая шанс юным футболистам из малых городов и поселков проявить свои таланты и получить уникальный игровой опыт.

Организатором проекта выступает компания JuniStat, при поддержке Sinet Spark и Drivee. Особенность фестиваля – использование технологий искусственного интеллекта для отбора команд. Это гарантирует объективный подход и предоставляет каждому участнику цифровую карточку с его характеристиками.

Командам, прошедшим отбор, будет предоставлено:

– бесплатное проживание и питание;

– насыщенная игровая и досуговая программа;

– мастер-классы, экскурсии и увлекательные активности.



Чем «Искра» запомнилась в прошлом году? В 2024 году участие приняли 56 команд из 34 регионов страны. Фестиваль стал футбольным праздником, объединив юных игроков и их тренеров. 13 участников попали в поле зрения скаутов ведущих футбольных академий, а для всех ребят это был бесценный опыт как на поле, так и за его пределами.

Что нового в 2025 году? Организаторы расширили масштабы проекта:

– фестивали пройдут в 5 городах России;

– появится отдельный турнир для девочек;

– количество экскурсий, мастер-классов и турниров станет больше.

Расписание фестивалей «Искра 2025»:

– Волгоград (Южный и Северо-Кавказский федеральный округ) – 11-13 апреля

– Новосибирск (Сибирский и Уральский федеральный округ) – дата появится позднее

– Санкт-Петербург (Северо-Западный и Центральный федеральный округ) – дата появится позднее

– Самара/Казань/Нижний Новгород (Приволжский федеральный округ) – дата и город появятся позднее

– Сочи (девочки) – дата появится позднее

Первый этап пройдет в Волгограде. Заявки на участие уже открыты. Тренеры могут подать заявки на участие своих команд на официальном сайте фестиваля .