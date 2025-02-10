Оздоев номинирован на приз лучшему игроку ПАОК в январе. У Магомеда 1 ассист в 6 матчах
Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба. В номинацию также попали польский защитник Томаш Кендзера и хорватский вратарь Доминик Котарски.
В январе Оздоев провел шесть матчей за ПАОК во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил одну желтую карточку.
Ранее портал SNDA сообщил, что 32-летний хавбек пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ (5:0) из-за 10-дневного отстранения, которое получил за потасовку с фанатами клуба АЕК в декабре. Портал Enswi отметил, что против футболиста, его нескольких одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело.
ПАОК об уголовных обвинениях в адрес Оздоева: «Дело возбуждено на всю команду, а не только на Магомеда. Был судебный приказ о бане на матч, но дальнейших наказаний не ожидается»
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