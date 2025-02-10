Мален крайне разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в ЛЧ, выбрав Рэшфорда. Клуб приобрел 5 игроков, добавить в заявку можно троих (The Athletic)
Во время зимнего трансферного окна бирмингемский клуб приобрел пятерых футболистов. По правилам, дозаявить для участия в Лиге чемпионов можно только троих.
«Астон Вилла» выбрала арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, Акселя Дисаси (аренда из «Челси») и Марко Асенсио (аренда из «ПСЖ»). Мален и Андрес Гарсия остались вне заявки.
По информации The Athletic, 26-летний нидерландец был крайне недоволен этим решением. Когда он думал о переходе из дортмундской «Боруссии», то рассматривал только клубы, играющие в Лиге чемпионов.
«Конечно, это не самое приятное решение, которое мне пришлось принять. Я поговорил с Андресом и Дониэллом, чтобы сообщить им, и аргументировал свой выбор», – сказал главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
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