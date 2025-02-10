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  • Мален крайне разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в ЛЧ, выбрав Рэшфорда. Клуб приобрел 5 игроков, добавить в заявку можно троих (The Athletic)
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Мален крайне разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в ЛЧ, выбрав Рэшфорда. Клуб приобрел 5 игроков, добавить в заявку можно троих (The Athletic)

Дониэлл Мален разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в Лигу чемпионов.

Во время зимнего трансферного окна бирмингемский клуб приобрел пятерых футболистов. По правилам, дозаявить для участия в Лиге чемпионов можно только троих.

«Астон Вилла» выбрала арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, Акселя Дисаси (аренда из «Челси») и Марко Асенсио (аренда из «ПСЖ»). Мален и Андрес Гарсия остались вне заявки.

По информации The Athletic, 26-летний нидерландец был крайне недоволен этим решением. Когда он думал о переходе из дортмундской «Боруссии», то рассматривал только клубы, играющие в Лиге чемпионов.

«Конечно, это не самое приятное решение, которое мне пришлось принять. Я поговорил с Андресом и Дониэллом, чтобы сообщить им, и аргументировал свой выбор», – сказал главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Инсайды о Рэшфорде в «Вилле»: впечатлил Эмери, тренировался в выходной, понравился поведением

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoАстон Вилла
logoДониэлл Мален
logoУнаи Эмери
logoМарко Асенсио
logoАндрес Гарсия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
logoАксель Дисаси
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