Антони признали лучшим в обоих матчах за «Бетис». Арендованный у «МЮ» бразилец сегодня забил «Сельте»
Антони успешно стартовал в «Бетисе».
Бразилец признан Ла Лигой лучшим игроком матча с «Сельтой» в 23-м туре, несмотря на поражение команды со счетом 2:3. Антони открыл счет на 10-й минуте и был заменен на 72-й.
Аналогичным образом было оценено выступление Антони и в матче с «Атлетико» (2:2) – дебютном для него в «Бетисе». По итогам той игры 24-летний вингер, арендованный у «МЮ» в январе, был признан MVP встречи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем