Антони признали лучшим в обоих матчах за «Бетис». Арендованный у «МЮ» бразилец сегодня забил «Сельте»

Антони успешно стартовал в «Бетисе».

Бразилец признан Ла Лигой лучшим игроком матча с «Сельтой» в 23-м туре, несмотря на поражение команды со счетом 2:3. Антони открыл счет на 10-й минуте и был заменен на 72-й.

Аналогичным образом было оценено выступление Антони и в матче с «Атлетико» (2:2) – дебютном для него в «Бетисе ». По итогам той игры 24-летний вингер, арендованный у «МЮ » в январе, был признан MVP встречи.