Парашютик от ЦЗ на 0,02 xG, победный штрафной Гримальдо, пушка Шешко. В Бундеслиге так много красоты

Лучшие голы в январе.

Пока российский футбол только выходит из зимней спячки, внимание многих болельщиков приковано к европейским чемпионатам. В той же Бундеслиге за первый месяц 2025-го команды настреляли много классных голов – и в этом тексте собран блеск не только от топов, но и от середняков.

Натан Телла, «Байер»: наказал «Дортмунд» после ужасной ошибки

В матче с действующим чемпионом «Боруссия» привезла уже на первой минуте. После стартового розыгрыша дортмундцы довели мяч до вратаря Грегора Кобеля, который отпасовал на правый фланг. Оттуда мяч пытался вынести Ян Коуто, но его перехватил центральный защитник Эдмонд Тапсоба: головой скинул на Роберта Андриха, а тот доставил мяч до Натана Теллы. Получился красивый гол с лета в ближний угол от границ штрафной.

Такая ошибка случилась из-за неуверенности защитников. Нури Шахин в том матче выставил экспериментальную линию оборону – Янник Люрс и Альмугера Кабар вышли на игру в стартовом составе, хотя до этого за весь сезон провели на двоих 82 минуты в Бундеслиге. Для Теллы этот гол стал первым в сезоне во всех турнирах. Шахин после этого поражения продержался еще три матча, в которых команда не набрала ни одного очка.

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Беньямин Шешко, «Лейпциг»: вколотил «Вердеру» из-за штрафной

Пушкой 16-го тура стал гол словенского нападающего «Лейпцига». В начале второго тайма на правом фланге защитник «Вердера» Митчелл Вайзер потерял мяч, – так им и завладел Шешко. Дальше – простая комбинация: смещение в центр и мощный удар в дальнюю девятку. Это был седьмой гол в сезоне для форварда, скорость мяча составила 126 км/ч.

Шешко забил в третьем матче подряд во всех турнирах, а в общей сложности голевая серия составила пять игр. Он остается лучшим бомбардиром команды во всех турнирах, но в Бундеслиге пока лишь делит девятое место. А его «Лейпциг» же продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

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Джейми Гиттенс, «Боруссия» Д: поймал вратаря «Хольштайна» на ударе с рикошетом

«Боруссия» оказалась в сложном положении в выездном матче с «Хольштайном» – проигрывала 0:3 команде из зоны вылета, у которой до этого было всего две победы в чемпионате. Начала отыгрываться лишь после 70-й минуты – сначала забил Джованни Рейна, но куда более красивый мяч получился у Джейми Гиттенса. Для 20-летнего форварда это был седьмой мяч в Бундеслиге.

Дортмундцы с трудом прорвались через левый фланг в зону хозяев и после небольшой суматохи мяч оказался у Гиттенса. Тот обыграл соперника и пробил – после рикошета от защитника мяч влетел в ворота.

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Алексис Клод-Морис, «Аугсбург»: успел на добивании после скоростной атаки

Полузащитник «Аугсбурга» забил красивый мяч уже на восьмой минуте встречи. Мяч попал к нему после обыгрыша: француз обработал его и пробил под перекладину. Возможно, если бы не этот гол, то «Аугсбург» бы получил право на пенальти – за несколько секунд до удара Самюэль Эссенде упал возле штанги после контакта с чужим защитником.

Клод-Морис забил пятый мяч в сезоне, а позже оформил дубль. Для его «Аугсбурга» январь сложился здорово: три победы в четырех играх и хорошая разница мячей – 6:2. Благодаря 9 очкам клуб оторвался от зоны стыковых матчей и теперь гораздо ближе к еврокубковой шестерке.

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Лео Сиенза, «Хайденхайм»: со штрафного вколотил в ближнюю девятку

После невероятного дебютного сезона-2023/24, когда «Хайденхайм» сходу вышел в еврокубки, заняв восьмое место, результаты команды Франка Шмидта пока больше огорчают. Команда идет в зоне стыков, на два очка оторвавшись от вылетающей компании, где она находилась еще в конце 2024 года. Помог удачный старт в январе – домашняя победа над «Унионом» (2:0) и выездная ничья с «Вердером» (3:3).

Голевая перестрелка в Бремене далась команде тяжело: «Хайденхайм» трижды отыгрывался в матче, причем последний шанс он получил на пятой добавленной минуте. Во время быстрой контратаки Йенс Стаге сфолил на полузащитнике гостей Лео Сиензе недалеко от штрафной. Бразилец сам точным ударом со штрафного спас для команды ничью.

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Йоаким Мэле, «Вольфсбург»: красивой комбинацией начал похороны «Гладбаха» во втором тайме

Обычно красота голов ассоциируется с дальними ударами или попаданиями в верхние углы, но иногда комбинация, предшествующая этому, становится сильно ярче. Во втором тайме матча с менхенгладбахской «Боруссией» защитник «Вольфсбурга» Йоаким Мэле показал проход на уровне топового форварда. Сначала ушел от соперника на левом фланге, сместился в центр, и после перепасовки с Йонасом Виндом завершил забег точным ударом.

Гости в том матче провалились полностью, поэтому неудивительно, что пропускали даже после такого прохода защитника. При владении мячом 65% «Боруссия» пропустила пять мячей, четыре из них – за второй тайм.

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Алекс Гримальдо, «Байер»: положил со штрафного и вырвал для «Байера» три очка

С одной стороны, «Байеру» легко давался матч с «Майнцем» – 20 ударов по воротам при 66% владения мячом. У гостей при этом опасных моментов было по-минимуму. С другой стороны, действующие чемпионы долго не могли забить. Помог защитник «Майнца» Штефан Белль, который срубил Флориана Виртца недалеко от своей зоны. Алекс Гримальдо шикарно забил со штрафного в ближний угол.

Для защитника это лишь второй гол в сезоне – в прошлый раз он забивал 31 августа в матче с «Лейпцигом» (2:3).

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Вилли Орбан, «Лейпциг»: парашютиком перебросил вратаря «Бохума»

В 18 туре «Лейпциг» споткнулся о «Бохум» с последнего места таблицы. Хотя начиналось все прекрасно: после первого тайма гости вели 3:0 и были уверены в дежурных трех очках.

Уже на десятой минуте венгерский защитник Вилли Орбан забил шикарный гол. Получив разрезающую передачу от Давида Раума, венгр невероятным ударом с левого края штрафной перебросил вратаря «Бохума» Патрика Древеса – статистические сервисы оценили удар в 0,02 xG. Этим мячом Орбан обновил личный рекорд в Бундеслиге: трижды забивал 4 мяча в чемпионате, а гол «Бохуму» стал для него пятым в розыгрыше-2024/25.

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Фото: RUTUBE; Marius Becker/dpa/Global Look Press

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