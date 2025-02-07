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Чемпионат Португалии. «Спортинг» в гостях у «Порту»

«Спортинг» сыграет в гостях с «Порту» в 21-м туре чемпионата Португалии.

После 20 матчей лиссабонские «львы» лидируют в турнире, опережая идущих третьими «драконов» на 8 очков.

Чемпионат Португалии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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