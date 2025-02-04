«Бавария» вернула Видовича из аренды. Вингер сыграл 3 минуты за «Майнц» в этом сезоне
Габриэль Видович вернулся в «Баварию» из «Майнца».
Мюнхенский клуб вернул 21-летнего левого вингера из аренды.
В нынешнем сезоне Габриэль Видович сыграл один матч за «Майнц» в Бундеслиге, проведя три минуты на поле.
«Габриэль Видович – очень талантливый форвард, от которого мы многого ожидаем в «Баварии».
К сожалению, в первой части сезона в «Майнце» он не получил игровое время, на которое мы надеялись, и поэтому мы вместе с игроком решили досрочно завершить аренду», – сказал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
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