«Бавария» вернула Видовича из аренды. Вингер сыграл 3 минуты за «Майнц» в этом сезоне

Габриэль Видович вернулся в «Баварию» из «Майнца».

Мюнхенский клуб вернул 21-летнего левого вингера из аренды.

В нынешнем сезоне Габриэль Видович сыграл один матч за «Майнц » в Бундеслиге, проведя три минуты на поле.

«Габриэль Видович – очень талантливый форвард, от которого мы многого ожидаем в «Баварии».

К сожалению, в первой части сезона в «Майнце» он не получил игровое время, на которое мы надеялись, и поэтому мы вместе с игроком решили досрочно завершить аренду», – сказал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.