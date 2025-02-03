«МЮ» опасается, что Лисандро пропустит остаток сезона из-за травмы колена (MEN)

Лисандро Мартинес может пропустить длительный срок из-за травмы.

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас » (0:2).

Манкунианский клуб опасается, что аргентинец выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

По данным Manchester Evening News, в раздевалке клуба считают, что футболист уже не сможет сыграть в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед » сообщит о характере травмы Лисандро Мартинеса завтра или до завершения этой недели.

В этом сезоне центральный защитник сыграл 20 матчей, забив 2 гола и сделав 1 передачу, проводя на поле в среднем 87 минут.