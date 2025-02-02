ПАОК уступил 1:2 АЕК из-за дубля Ламелы. У команды Чалова и Оздоева лишь одна победа в чемпионате в 2025-м

ПАОК проиграл дома АЕК в 21-м туре Суперлиги Греции (1:2).

В составе гостей дубль сделал нападающий Эрик Ламела, у хозяев забил защитник Абдул Рахман Баба. Федор Чалов пропустил матч из-за ушиба, его партнер Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 85-й минуте.

ПАОК выиграл лишь один из последних пяти матчей Суперлиги Греции, против «Левадиакоса» в 20-м туре (1:0). В остальных один раз сыграли вничью и трижды проиграли. Команда осталась на 4-м месте, АЕК поднялся на 2-е.

Следующий матч ПАОК проведет 8 февраля в гостях у ОФИ. Этот матч покажем на Спортсе’’.

Полная запись матча с АЕК с комментарием Эльвина Керимова