Шомуродов забил «Айнтрахту», выйдя на замену. Раньери заявил, что Эльдор остается в «Роме»: «Все его любят, потому что он выкладывается. Иногда он меня бесит, но на кого я буду злиться, если он уйдет?»
«Рома» не собирается расставаться с Эльдором Шомуродовым.
Нападающий отметился голом после выхода на замену в матче Лиги Европы против «Айнтрахта» (2:0).
После игры главный тренер римлян Клаудио Раньери сообщил, что форвард сборной Узбекистана никуда не уйдет.
«Я ему сказал, что он остается с нами. Все ребята его любят, болельщики – тоже, потому что он выкладывается.
Я уже работал с ним в «Кальяри». Он всегда улыбается, хотя иногда и бесит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду злиться?»
Он знает, что я его люблю!» – заявил Раньери в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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