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  • Шомуродов забил «Айнтрахту», выйдя на замену. Раньери заявил, что Эльдор остается в «Роме»: «Все его любят, потому что он выкладывается. Иногда он меня бесит, но на кого я буду злиться, если он уйдет?»
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Шомуродов забил «Айнтрахту», выйдя на замену. Раньери заявил, что Эльдор остается в «Роме»: «Все его любят, потому что он выкладывается. Иногда он меня бесит, но на кого я буду злиться, если он уйдет?»

«Рома» не собирается расставаться с Эльдором Шомуродовым.

Нападающий отметился голом после выхода на замену в матче Лиги Европы против «Айнтрахта» (2:0).

После игры главный тренер римлян Клаудио Раньери сообщил, что форвард сборной Узбекистана никуда не уйдет.

«Я ему сказал, что он остается с нами. Все ребята его любят, болельщики – тоже, потому что он выкладывается.

Я уже работал с ним в «Кальяри». Он всегда улыбается, хотя иногда и бесит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду злиться?»

Он знает, что я его люблю!» – заявил Раньери в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoЭльдор Шомуродов
logoсерия А Италия
logoАйнтрахт Франкфурт
logoРома
logoКлаудио Раньери
logoЛига Европы УЕФА
logoбундеслига Германия
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