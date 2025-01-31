Шомуродов забил «Айнтрахту», выйдя на замену. Раньери заявил, что Эльдор остается в «Роме»: «Все его любят, потому что он выкладывается. Иногда он меня бесит, но на кого я буду злиться, если он уйдет?»

«Рома» не собирается расставаться с Эльдором Шомуродовым.

Нападающий отметился голом после выхода на замену в матче Лиги Европы против «Айнтрахта» (2:0).

После игры главный тренер римлян Клаудио Раньери сообщил, что форвард сборной Узбекистана никуда не уйдет.

«Я ему сказал, что он остается с нами. Все ребята его любят, болельщики – тоже, потому что он выкладывается.

Я уже работал с ним в «Кальяри». Он всегда улыбается, хотя иногда и бесит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду злиться?»

Он знает, что я его люблю!» – заявил Раньери в эфире Sky Sport Italia.