Форвард ПАОК Тиссаудали из-за травмы не сыграет с «Сосьедадом» в Лиге Европы. Чалов в заявке на матч

Тарик Тиссаудали пропустит 8-й тур Лиги Европы из-за повреждения.

31-летний нападающий не вошел в заявку на матч против «Сосьедада», который пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени. Кроме Тиссаудали не сыграют полузащитник Андрия Живкович и защитник Деян Ловрен. Новички Суалио Мейте и Димитрис Пелкас не внесены в заявку на турнир.

Федор Чалов поехал с командой в Сан-Себастьян и сможет принять участие в матче. Напомним, россиянин начал в старте игру 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Славии» (2:0). Чалов отыграл 63 минуты и был заменен во втором тайме на Брандона Льямаса.

Тарик Тиссаудали может покинуть ПАОК: по информации Nova Sports со ссылкой на L’Équipe, ожидается, что марокканец будет отдан в аренду «Аль-Васлю» из ОАЭ. Футболист пришел в греческий клуб перед сезоном-2024/25, он забил 6 голов и отдал 1 ассист в 28 матчах.

После «Сосьедада» ПАОК 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск . Прокомментирует Эльвин Керимов.