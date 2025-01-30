Генич о Карпине: «Он меня увидит сейчас и спросит – нажрал? Я перестал двигаться, быстро прилипает вес. Нет никакого конфликта»
Главный тренер «Ростова» и сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».
– Нет никакого конфликта. Почему у меня должен быть конфликт, если он просто так считает, а я не должен его переубеждать.
Он взрослый профессиональный состоявшийся человек, который может сравнивать работу комментаторов у нас и в Испании. Он поработал и там, и там.
Если он что-то считает, это его точка зрения – это не конфликт, а полярность мнений. Просто через экран он высказался, потом высказались мы.
– На прошлом зимнем турнире он сказал тебе – жрешь? Что сейчас ответишь?
– Жру. Он меня увидит сейчас и спросит – нажрал? Я перестал двигаться, и, к сожалению, быстро прилипает вес, – сказал комментатор Константин Генич.
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