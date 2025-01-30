«Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне ЛЧ – 2:3 от ПСВ. Команда Слота заняла 1-е место на общем этапе

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота уступила ПСВ в заключительном туре общего этапа турнира (2:3). В 7 предыдущих матчах мерсисайдцы одержали 7 побед.

Несмотря на сегодняшний результат, «красные» финишировали на первом месте в турнирной таблице и напрямую вышли в 1/8 финала.