«Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне ЛЧ – 2:3 от ПСВ. Команда Слота заняла 1-е место на общем этапе
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов.
Команда Арне Слота уступила ПСВ в заключительном туре общего этапа турнира (2:3). В 7 предыдущих матчах мерсисайдцы одержали 7 побед.
Несмотря на сегодняшний результат, «красные» финишировали на первом месте в турнирной таблице и напрямую вышли в 1/8 финала.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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