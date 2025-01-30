После ошибки вратаря «Арсенал» пропустил от «Жироны». Нето в дебютной игре далеко выбежал из штрафной – Данджума забил в касание

Ошибка голкипера Нето привела к голу в ворота «Арсенала».

На 28-й минуте игры Лиги чемпионов с «Жироной» арендованный у «Борнмута» голкипер выбежал за пределы штрафной в попытке остановить атаку соперника, но понял, что не успевает, и начал пятиться.

Вингер Арно Данджума воспользовался этим и дальним ударом в касание отправил мяч в сетку после передачи защитника Хуанпе .

Нето проводит дебютный матч в составе «Арсенала ». Его статистику можно изучить здесь .