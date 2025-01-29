Федор Кудряшов: «Тестирую новую физподготовку к сезону, думаю, за этим будущее. Одна команда РПЛ использует ее – которая лучше всех готова физически»
Кудряшов завершил карьеру год назад. Экс‑футболист тренируется в Турции по индивидуальной программе, он посетил тренировку воронежского «Факела» на сборах.
«Живу здесь с ноября. Для беговой работы мне нужен был участок поля. Позвонил генеральному директору и спросил, возможно ли предоставить мне небольшой участок. Он сказал, что не против.
Хочется еще поиграть, так как силы есть. Плюс сейчас я провожу некий эксперимент над собой. Мне почти 38 лет, и я тестирую новую физическую подготовку одного человека под его научным методом. Очень хочется проверить, работает это или нет. Если это работает, а я считаю, что да, то это совершенно иной подход к подготовке к сезону. Думаю, за этим будущее.
Скоро об этом методе многие узнают. Знаю, что одна команда РПЛ использует его. Какая? Стоит открыть статистику и посмотреть, какая команда лучше всех готова физически», – сказал бывший защитник сборной России.
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