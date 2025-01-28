Личка после 3:1 с «Зенитом»: «Приятно, когда «Динамо» выигрывает, но на сегодня результат неважен»

Марцел Личка высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (3:1).

Команды провели товарищеский матч в Дохе.

«Первый и второй тайм отработали на свои актуальные возможности.

Приятно, когда команда выигрывает, но на сегодняшний день результат неважен», – сказал главный тренер московского клуба.

«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день – «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2)