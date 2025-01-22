Гари Невилл: «Я ставил на победу «Арсенала» в АПЛ, но он разочаровывает, теряет слишком много очков. Не должно все так разваливаться без Салиба, клуб потратил кучу денег»
Гари Невилл огорчен выступлениями «Арсенала».
«Я ставил на победу «Арсенала» в чемпионате, поддерживал его весь сезон, но он меня разочаровывает. Он потерял слишком много очков, и я не только про матч с «Астон Виллой», который был уже выигран – надо было только доиграть как следует.
Слушайте, не должно все так разваливаться без Салиба. Два навеса в штрафную – Салиба справился бы с ними. Но «Арсенал» потратил кучу денег, Тимбер – хороший центральный защитник, Парти – опытный игрок.
У «Ливерпуля» в центре защиты играли Гомес, Конате, Куанса. Когда основной защитник не играет, другой парень выходит и выполняет свою работу», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в подкасте It’s Called Soccer.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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