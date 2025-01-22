Гари Невилл: «Я ставил на победу «Арсенала» в АПЛ, но он разочаровывает, теряет слишком много очков. Не должно все так разваливаться без Салиба, клуб потратил кучу денег»

Гари Невилл огорчен выступлениями «Арсенала».

«Я ставил на победу «Арсенала » в чемпионате, поддерживал его весь сезон, но он меня разочаровывает. Он потерял слишком много очков, и я не только про матч с «Астон Виллой », который был уже выигран – надо было только доиграть как следует.

Слушайте, не должно все так разваливаться без Салиба . Два навеса в штрафную – Салиба справился бы с ними. Но «Арсенал» потратил кучу денег, Тимбер – хороший центральный защитник, Парти – опытный игрок.

У «Ливерпуля » в центре защиты играли Гомес , Конате, Куанса. Когда основной защитник не играет, другой парень выходит и выполняет свою работу», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в подкасте It’s Called Soccer.