«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 92,7%. Шансы «Арсенала» – 7,1%, «Ман Сити» – 0,2%, «Челси» – 0,03% (Opta)
«Ливерпуль» остается главным фаворитом АПЛ, показал суперкомпьютер.
Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка после 22 игр и опережая идущий вторым «Арсенал» на 6 баллов при матче в запасе.
Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и показал, что мерсисайдцы станут чемпионами с вероятностью 92,7%. Рейтинг фаворитов турнира выглядит так:
1. «Ливерпуль» – 92,7%;
2. «Арсенал» – 7,1%;
3. «Манчестер Сити» – 0,2%;
4. «Челси» – 0,03%;
5-6. «Ньюкасл» – 0,02%;
5-6. «Борнмут» – 0,02%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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