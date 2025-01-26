«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 92,7%. Шансы «Арсенала» – 7,1%, «Ман Сити» – 0,2%, «Челси» – 0,03% (Opta)

«Ливерпуль» остается главным фаворитом АПЛ, показал суперкомпьютер.

Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка после 22 игр и опережая идущий вторым «Арсенал » на 6 баллов при матче в запасе.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и показал, что мерсисайдцы станут чемпионами с вероятностью 92,7%. Рейтинг фаворитов турнира выглядит так:

1. «Ливерпуль » – 92,7%;

2. «Арсенал» – 7,1%;

3. «Манчестер Сити » – 0,2%;

4. «Челси » – 0,03%;

5-6. «Ньюкасл » – 0,02%;

5-6. «Борнмут» – 0,02%.