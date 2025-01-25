Гакпо набрал 16 очков за дубль и ассист с «Ипсвичем». У полузащитника «Ливерпуля» 5+2 в 6 последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» дома разгромил «Ипсвич» в 23-м туре АПЛ (4:1).

В 1-м тайме полузащитник Коди Гакпо отдал ассист на Мохамеда Салаха , а во 2-м забил 2 мяча за 22 минуты. Всего за игру у него 16 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Гакпо выбрали 6,40% игроков.

В 6 последних турах АПЛ у полузащитника 5 голов и 2 ассиста, до этого в 14 играх было 3+1.

Салах благодаря голу с передачи Гакпо 1-м преодолел планку в 200 очков за сезон .

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