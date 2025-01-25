Дмитрий Парфенов: «Нынешний лимит – нормальный. Если наши ребята сильнее, то они играют – Умяров, Денисов»

Дмитрий Парфенов считает нынешний лимит на легионеров оптимальным.

– «Спартак», «Зенит», «Краснодар» делают ставку в стартовом составе на иностранцев. Может, пора снова ужесточить лимит на легионеров, чтобы российские клубы не забывали про своих игроков?

– Если наш футболист сильнее, наверное, он будет играть. Зачем опять искусственно делать? Мне кажется, что сейчас для наших ребят и так хорошая возможность себя реализовывать.

– В топ-клубах это как-то не чувствуется. Лидеры максимально используют квоту на легионеров.

– Возьмите чемпионаты Испании, Германии. «Реал» или «Манчестер Сити» кого максимально используют? Есть правило. Никто ничего не нарушает.

– Может, тогда в РПЛ вообще отменить лимит на легионеров?

– По мне, нынешний вариант – нормальный. Если наши ребята сильнее, то они играют. Умяров играет, Денисов .

– Вам не грустно видеть «Спартак» с 8 легионерами? Я еще помню тот «Спартак», за который вы играли, где было большинство россиян.

– Жизнь движется. У каждого свое время и свои правила, – сказал бывший главный тренер «Урала».