Дмитрий Парфенов: «Нынешний лимит – нормальный. Если наши ребята сильнее, то они играют – Умяров, Денисов»
– «Спартак», «Зенит», «Краснодар» делают ставку в стартовом составе на иностранцев. Может, пора снова ужесточить лимит на легионеров, чтобы российские клубы не забывали про своих игроков?
– Если наш футболист сильнее, наверное, он будет играть. Зачем опять искусственно делать? Мне кажется, что сейчас для наших ребят и так хорошая возможность себя реализовывать.
– В топ-клубах это как-то не чувствуется. Лидеры максимально используют квоту на легионеров.
– Возьмите чемпионаты Испании, Германии. «Реал» или «Манчестер Сити» кого максимально используют? Есть правило. Никто ничего не нарушает.
– Может, тогда в РПЛ вообще отменить лимит на легионеров?
– По мне, нынешний вариант – нормальный. Если наши ребята сильнее, то они играют. Умяров играет, Денисов.
– Вам не грустно видеть «Спартак» с 8 легионерами? Я еще помню тот «Спартак», за который вы играли, где было большинство россиян.
– Жизнь движется. У каждого свое время и свои правила, – сказал бывший главный тренер «Урала».
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