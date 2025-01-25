Мостовой о стажировке: «Спартак» меня немного продинамил, никто до конца не знает, в чем была проблема. В «Динамо» с удовольствием приеду еще раз»

Александр Мостовой рассказал о сорвавшейся стажировке в «Спартаке».

– Если говорить про обучение на тренера, сейчас мы ждем сигнала из академии. Нам сказали, что все скажут в конце месяца, потому что сейчас большая загруженность. Скорее всего, как обычно, соберемся и пообщаемся, а пока ждем.

Сейчас все команды разъехались: кто в Дубае, кто в Катаре. Туда на стажировку нет смысла лететь – дорого. Когда команды вернутся, тогда и можно будет уже смотреть. Думаю, можно будет куда-то приехать на стажировку.

– Звал ли вас кто-то на сборы?

– А это не имеет смысла. Скоро все вернутся и будут здесь. В то же «Динамо » с удовольствием приеду еще раз.

– Осталось ли желание пройти стажировку в «Спартаке»?

– Как видите, «Спартак» меня немного продинамил. А что потом будет – посмотрим. Там сейчас новый спортивный директор.

Но здесь сложность в том, что до конца никто не знает, в чем была тогда проблема, когда они отказали мне.

Я к этому спокойно отношусь. Чего я только в жизни не видел и не слышал. После отмены стажировки больше не общался со «Спартаком », – сказал бывший хавбек красно-белых.